شكرا لقرائتكم خبر عن 2021 عام عودة كبار نجوم الدراما التليفزيونية منهم الفخرانى وإلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم حالة الترقب والكساد التى يمر بها سوق السينما، إلا أن سوق الدراما المصرية يمر بحالة إنتعاشة مبهرة كانت سببا لعودة عدد من النجوم الكبار إلى الشاشة الصغيرة مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة، ويرصد ”الخليج 365”، أبرز النجوم الذين عادوا خلال الفترة الماضية.

يأتى فى مقدمة هؤلاء النجم الكبير يحيى الفخرانى، والذى يعود إلى عالم الدراما الرمضانية بعد غياب عامين في دور جديد عليه في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبد الرحيم كمال، ويجسد النجم الكبير يحيى الفخرانى ضمن أحداث المسلسل دور محامٍ مخضرم.

وانطلق تصوير العمل منذ أكثر من شهرين في مدينة 6 أكتوبر بإحدى المولات الكبيرة، ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سوياً مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة ومن ثم السفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.

وتعود الفنانة منى زكي لجمهورها بالتليفزيون بعد غياب سنوات بمسلسل "تقاطع طرق"، ويشارك في بطولته محمد فراج، ومحمد ممدوح، وتأليف وإخراج تامر محسن، والعمل يناقش قضايا الخيانة الزوجية في الدراما المصرية بشكل جديد.

وتعود أيضا النجمة دنيا سمير غانم للدراما التليفزيونية بعد آخر عمل قدمته منذ سنوات وهو "بدل الحدوتة تلاثة"، بمسلسل ينتمى لطابع كوميدى، تتعاون خلاله مرة أخرى مع المنتج الشاب هشام جمال، والمخرج وليد الحلفاوى.

ويعود النجم عمرو يوسف العودة لجمهور التليفزيون في دراما 2021 بعد إنشغاله بتقديم أفلام سينمائية طيلة الفترة الماضية، وذلك بمسلسل "الملك"، من إنتاج شركة سنيرجى وأروما، وتروى أحداث المسلسل قصة الملك أحمس، ومسيرته في تحرير شمال وجنوب مصر بطرد الهكسوس من طيبة.

المسلسل سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، في ثاني تعاون لهم مع عمرو يوسف بعد تعاونهم السابق في مسلسل "طايع"، والذي حقق نجاحاً كبيراً رمضان 2018، ويتولى إخراج "الملك"، حسين المنباوى، الذى سبق أن تعاون مع "يوسف" فى مسلسل "عد تنازلى"، ويشارك فى بطولة مسلسل عمرو يوسف الجديد كل من النجوم ماجد المصرى وسوسن بدر وصبا مبارك ومحمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى.

"الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود هذا العام الفنان طارق لطفى لشاشة دراما رمضان بعد غيابه عدة سنوات، وذلك من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، ويشارك فى بطولته كل من خالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجى.

ويواصل المخرج حسام على، مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من مسلسل "القاهرة كابول"، بعد انتهاء تصويره الفترة الماضية، والعمل تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

وأعلنت النجمة إلهام شاهين عودتها للدراما التليفزيونية هذا العام بمسلسل جديد بعنوان "حتة مني"، وبدأت بالفعل تصوير أولى مشاهده منذ أيام، ويشهد العمل عودتها إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات، بعدما شاركت في تقديم الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، ويعتبر المسلسل البطولة المطلقة لها في الدراما بعد مسلسل "نظرية الجوافة" في 2013، وتدور قصة مسلسلها الجديد فى 6 حكايات منفصلة، كل منها تدور أحداثها فى 5 حلقات، والعمل يعرض خارج سباق دراما رمضان.

ويعود نجم الغناء مصطفى قمر إلى الشاشة التليفزيونية بعد غياب طويل، وذلك بعد آخر أعماله وهو مسلسل "منتهى العشق"، الذى قدمه عام 2010، وبدأ النجم مصطفى قمر، مطلع الأسبوع الماضى، تصوير مسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام.، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، ويضم العمل العديد من النجمات اللاتى يشاركن كضيوف شرف فى كل حلقة، خاصة أن أحداث العمل تدور فى إطار حلقات متصلة منفصلة.