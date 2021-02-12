شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطرح "كانت أيام" مع أحدث اكتشافاته الفنية أحمد خليل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل، المطرب والملحن عمرو مصطفى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "كانت أيام" مع المطرب الشاب أحمد خليل على طريقة الفيديو كليب، عبرموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تيم، إخراج عماد قاسم.

وروج الملحن عمرو مصطفى للأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك داعما المطرب الشاب أحمد خليل، قائلا:"خلال دقايق ... حاتسمعوا أغنية "كانت أيام"، من شاب مصرى موهوب وعنده ذوق مُختلف فى المزيكا، اسمه ( أحمد خليل).

يشار إلى أن المطرب والملحن عمرو مصطفى طرح منذ شهرين أغنية "بعاند ليه"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد على موسى، ألحان عمرو مصطفى، توزيع مهاب سامى، بالإضافة إلى ما قدمه خلال مسيرته الغنائية التي تضم 3 ألبومات هم "أيامى" الذى تعاون فيه مع شعراء وموزعين جدد في محاولة منة لطرح نوع جديد من الموسيقى في العالم العربي، وألبوم "علامة في حياتك" وتعاون خلال الألبوم والألحان مع موزعين أجانب، وألبوم "الكبير كبير" وكان أول مينى ألبوم عربى حيث ضم 3 أغانى فقط ، بالإضافة إلى تصوير 3 كليبات.