شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يطرح كليب "مهلا على قلبى" بمناسبة عيد الحب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب اللبناني مروان خورى كليب أغنية "مهلا على قلبي" بمناسبة عيد الحب، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات والحان مروان خوري وتوزيع وميكساج داني خوري.

وفيما يلي كلمات الأغنية:

مهلاً على قلبي

ورمى علينا السلامْ

ومضى من دونِ كلامْ

وكأنما يقصِدُ

باللحظِ قتلَنَا

وحدهُ من بين الانامْ

يوقظ الحلُمَ وينامْ

وكأنما يرصُدُ

بالنأيِ وصلَنا

مهلاً على قلبي

رُحماك يا سيدي

خذ بيدي

فالحبُّ كالموتِ

يأتي بلا موعدِ.

وإني سعيدٌ انك قاتلي

فأنت ملكتني كلّي

وانتَ عمري وسيّدُ أمري

وكلُّ ما لكَ لي

وحَيَاتي إن عشتها فلَكْ

وشمسي انت وعشقك فلكْ

فكيف اشكو موتي

لمن حياتي ملكْ

مهلاً على قلبي

رُحماك يا سيدي

خذ بيدي

فالحبُّ كالموتِ

يأتي بلا موعدِ.



الفنان مروان خوري

وفي وقت سابق، شارك المطرب اللبناني مروان خورى لجمهوره مقطع أغنيته الجديدة "مهلا على قلبي"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب الأغنية، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو لا يتجاوز بضع ثوان من كليب الأغنية، معلقا: "قريبا"، وأغنية "مهلا على قلبي" من كلمات وألحان وغناء الفنان مروان خوري، وهي مزيج من اللغة العربية الفصحى والموسيقى الحديثة، والكليب من إخراج ليال راجحة.

وشارك مروان خورى في تلحين الكثير من الأغانى لأكبر نجوم الوطن العربى منهم: الفنانة ماجدة الرومى حيث لحن لها 5 أغانى أشهرهم "أحبك أنا، ولا تسأل"، ولحن أيضًا للفنانة نوال الزغبى 5 أغنيات منهم "يا رايح ، قلبى دق"، وقام بتلحين 8 أغنيات لكارول سماحة "حبيب قلبى، أتطلع فيى، خليك بحالك، حدودى السما"، كما لحن للفنانة إليسا 7 أغانى منهم" بتمون، كرمالك، ذنبى أنا"، والفنان فضل شاكر "ظلمونى، نار الشوق"، ولم يكتفى بذلك فقد تعاون أيضا مع صابر الرباعى، أصالة، نجوى كرم وغيرهم.



النجم مروان خوري