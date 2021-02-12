شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح "أهلا بيك" لـ محمد محسن..نجوم الأغنية يشيدون بمخرجة الكليب بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب طرح أغنية "أهلا بيك"، للمطرب محمد محسن، من كلمات الشاعرة نور عبد الله، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وتظهر فيها الفنانة هبة مجدى، والتي تظهر للمرة الأولى في أغنية رومانسية مع زوجها، أنهالت التهانى والإشادات بمخرجة الكليب بتول عرفة.



المخرجة بتول عرفة مع المطرب محمد محسن والفنانة هبة مجدى فى كواليس تصوير الكليب





ومن النجوم الذين أشادوا بأداء المخرجة بتول عرفة في أغنية "أهلا بيك"، لمحمد محسن وهبة مجدى، عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، كل من المطربة السعودية وعد والفنانات نجلاء بدر وآيتن عامر ودينا فؤاد ومى سليم ومنة فضالى ودانا حمدان وندى بسيونى، والملحن الكبير وليد سعد، والشاغر الغنائى الكبير ومطرب الراب خالد تاج الدين، والإعلامية سهير جودة، ومدير التصوير جلال الزكى، والموسيقية نسمة عبد العزيز والشاعر أحمد حسن راؤول، وحسن الناقور صاحب نادى شيلسى السعودى.





واستطاعت مخرجة الكليب بتول عرفة أن تجمع الفنانة هبة مجدى كموديل مع زوجها المطرب محمد محسن، حيث استغلت المخرجة بتول عرفة كلمات الأغنية ووظفتها في قصة واقعية بين المطرب وزوجته، ليظهران للمرة الأولى معا، خاصة وأن قبل زواجهما كان هناك قصة حب جمعتهما داخل أحد الأعمال الفنية وهو مسرحية "الملك لير".





وتمكنت مخرجة الكليب من تقديم مواقع تصوير جديدة تضمنتها أحداث الكليب، حيث جمعت بين أماكن مفتوحة في لبنان تظهر للمرة الأولى ومشاهد داخلية صورتها داخل أحد الشركات، وكأنها تقدم فيلما سينمائيا قصيرا، فضلا عن الكادرات المتميزة الت قدمتها.

كانت المخرجة بتول عرفة قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال عدة كليبات منها " bon voyage" للنجمة اللبنانية كارول سماحة خلال فترة طرحه، وكذلك كليب "جانى في ملعبى"، للمطرب محمد نور، والذى كانة بمثابة اكتشاف جديد لنجم فرقة واما.



المخرجة بتول عرفة والفنانة هبة مجدى



المخرجة بتول عرفة والمطرب محمد محسن والفنانة هبة مجدى