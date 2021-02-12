"رجل لم ولن تتكرر".. روجينا توجه هذه الرسالة لـ أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة روجينا، على توجيه رسالة رومانسية لزوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تزامنا مع حلول عيد الحب.

ونشرت "روجينا" فيديو لها بصحبة زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "لو مرت سنين وسنين.. هتفضل نظرتي لك نفس النظرة.. كل شيء قابل للتغيير إلا حبك في قلبي، أشرف زكي. أنت رجل لم ولن تتكرر".

يذكر أن روجينا تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "بنت السلطان" الذي تدور أحداثه في إطار شعبي، ويشاركها البطولة: باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبو الروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر وآخرين، ومن إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين وسيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.