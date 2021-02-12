محمد فؤاد يطرح أغنية "أحكيلك" على يوتيوب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان محمد فؤاد، مساء اليوم الجمعة، أغنيته الجديدة "أحكيلك" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

أغنية "أحكيلك" من كلمات الشاعر الغنائي أسامة محرز، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

وتقول كلمات الأغنية: "أحكيلك عنها أقولك إيه غير إنها هي، اللي أنا حبيتها.. وحبها سر وعايش فيا.. ماكنتش بتحكي ومطمنة في الكون غير ليا، كانت تحكيلي عن حب جديد بسهولة كدا عادي.. وأبقى هموت هتجنن منها وأعمل فيها هادي.. بتعذب من يوم ما عرفتها.. ودا حالي يوماتي.. عايش أيامي كإني وحيد.. وبجد عانيت.. والناس بتلومني.. العمر بيجري.. وليه خبيت، طول عمري بخاف من اليوم دا ليجي.. وأبعد وأنساها.. جربت أنساها بغيرها وأقول كان ماضي وفات.. توحشني.. أروح أتمنى اشوفها لو في سكات.. أرجع وأصارح نفسي وأقولي لأ خلينا أخوات.. أحكيلك عنها أقولك إيه غير إنها عمري.. عمري اللي أنا عشته وبحلم بيه ومغلوب على أمري.. أيام بليالي ما شوفتش نوم ولا جه يوم زارني.. أصعب إحساس لما بكون ناوي خلاص هصارحها.. أرجع في كلامي وأقول لو قولت أكيد هخسرها.. ما هو لو بان حاجة في عنيها كان قلبي أكيد فسرها.. عايش أيامي كإني وحيد.. وبجد عانيت، والناس بتلومني.. العمر بيجري.. وليه خبيت".

وتُعد هذه الأغنية الثانية لمحمد فؤاد في عام 2021، بعد أغنية "ليه" التي طرحها خلال شهر يناير الماضي.