عمرو مصطفى يطرح "كانت أيام" مع أحمد خليل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح الفنان عمرو مصطفى، كليب أغنيته الجديدة "كانت أيام" مع المطرب الشاب أحمد خليل.

"كانت أيام" من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تيم، وإخراج عماد قاسم.

وكان عمرو مصطفى روّج عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، للأغنية ونشر البوستر الخاص بالأغنية، وعلّق: "كانت أيام مع الموهبة الجديدة الرائعة أحمد خليل".

آخر أعمال عمرو مصطفى كان ألبوم "لعبت مع الأسد"، والذي تعامل فيه مع عدد من موزعي الموسيقى العالميين، ومنهم: افروجاك وريهاب، والألبوم من ألحانه بالكامل.