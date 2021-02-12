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عمرو مصطفى يطرح "كانت أيام" مع أحمد خليل (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح الفنان عمرو مصطفى، كليب أغنيته الجديدة "كانت أيام" مع المطرب الشاب أحمد خليل.

"كانت أيام" من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تيم، وإخراج عماد قاسم.

وكان عمرو مصطفى روّج عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، للأغنية ونشر البوستر الخاص بالأغنية، وعلّق: "كانت أيام مع الموهبة الجديدة الرائعة أحمد خليل".

آخر أعمال عمرو مصطفى كان ألبوم "لعبت مع الأسد"، والذي تعامل فيه مع عدد من موزعي الموسيقى العالميين، ومنهم: افروجاك وريهاب، والألبوم من ألحانه بالكامل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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