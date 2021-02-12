محمود حميدة بصحبة ابنته في أحدث ظهور لهما (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان محمود حميدة، جمهوره، أحدث ظهور له بصحبة ابنته "أمنية".

ونشر"حميدة" الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

وجاءت تعليقات عدد من المتابعين، كالتالي: "ربنا يحميكوا"، "ربنا يخليهالك ويحفظها ويخليك لينا يا فنان يا إنسان يا محترم"، "ما شاء الله، كل بناتك قمرات، ربنا يخلي".

يذكر أن محمود حميدة يشارك بفيلم "أهل الكهف" الذي يخوض بطولته: خالد النبوي، غادة عادل، مصطفى فهمي، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.