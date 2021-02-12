بعد 17 عاما على "ستار أكاديمي 1".. محمد عطية يعود للتعاون مع سينتيا كرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان محمد عطية، عن عودته للتعاون مع المغنية اللبنانية سينتيا كرم، والتي زاملته في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي" عام 2003.

ونشر عطية، صورة له مع سينتيا عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "بعد ستار أكاديمي وبعد أكتر من خمستاشر سنة، أول مرة أشتغل مع سينتيا، من أحلى الناس وأكترهم طيبة وجدعنة".

أضاف: "دي أول حاجة نعملها سوا أنا وسينتيا من وقت أغنية (جاي الحقيقة).. قد إيه أنا مبسوط إني رجعت أشتغل معاها.. دي صورة من كواليس تصوير (ترقص).. استنونا يوم ١٤ عشان تشوفوا إحنا اشتغلنا سوا في إيه".

محمد عطية، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة العديد من الأفلام بينها: "درس خصوصي، عليا الطرب بالتلاتة"، وكانت أخر أعماله كليب "حكاية جديدة".