صور| العشرات يودعون علي حميدة بمرسى مطروح عقب صلاة الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري وهاني صابر:

ودع العشرات من أهالي محافظة مرسى مطروح، منذ قليل، الفنان الراحل علي حميدة إلى مثواه الأخير، عقب انتهاء صلاة الجمعة وصلاة الجنازة على روحه، لدفنه بمدافن العائلة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي وأصدقاء الفنان الراحل، إذ شهدت الجنازة حضور عدد كبير، وظهر عدد قليل ملتزماً بالكمامة للوقاية من فيروس كورونا، بينما لم يرتديها آخرون.

وغاب عن وداع حميدة نجوم الوسط الفني والغنائي.

وكان الفنان علي حميدة، قد وافته المنية مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ ٥٥ عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وعانى"حميدة" من تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية.

علي حميدة مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحًا كبيرًا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، ورغم نجاح الألبوم فإن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيًا.