"عندك دورين مهمين".. مصطفى جاد يوجه رسالة لـ"الخطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الملحن مصطفى جاد، رسالة إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب (بيبو)، من خلال حسابه بموقع "تويتر".

وكتب "جاد": "رسالة للأسطورة محمود الخطيب بيبو، مبروك لينا كلنا على التاريخ اللي بيتكتب من جديد لنادينا العظيم، بس عندك دورين مهمين قوي".

وأضاف: "واحد مع موسيماني لأن كورتنا ولعبنا مش حلو ومش ممتع، ودور مع مروان محسن؛ لأنه بيعاني من انعدام ثقة في نفسه وأنت أسطورة وكلمتك هيكون لها مفعول السحر معاه".

وحقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية باحتلاله المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر 2021