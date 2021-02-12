لهذا السبب … ريهانا توقف إنتاج خط الملابس الذي أطلقته عام 2019

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت دار LVMH الفرنسية التوقف عن إنتاج خط الملابس الذي أطلقته بالشراكة مع الفنانة العالمية ريهانا في العام 2019.

ولعب انتشار فيروس كورونا دوراً رئيسياً في إنهاء التعاقد خلال هذه الفترة مع إنخفاض المبيعات بشكل حاد في العام 2020.

والجدير ذكره أن ريهانا وLVMH اتفقتا بشكل متبادل على إيقاف دار أزياء Fenty، بعد أقل من عامين على إطلاقها.

وتوقفت العلامة التجارية عن النشر على حسابها على تطبيق إنستغرام في 1 كانون الثاني، ويعود آخر اطلاق لمجموعة على Fenty.com إلى تشرين الثاني الماضي.

وكانت آخر مجموعة هي مجموعة أحذية بالتعاون مع إحدى مصممات الأحذية المفضلات لدى ريهانا وهي المصممة الأردنية الرومانية أمينة معادي.