شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يصور "مقلب كوميدى" فى صديقه.. شوف حصل إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أمير كرارة متابعيه على موقع إنستجرام بفيديو يتضمن مقلبا في أحد أصدقائه، حيث يظهر صديقه نائمًا خلال المقطع المصور، وهو يتعرض للمقلب الكوميدى من جانب صديق آخر لهما، والذى حاول إيقاظه بطريقة غريبة، وذلك عبر إدخال المنديل بأنفه، حيث قام النجم أمير كرارة بتصوير تلك اللحظة بالكامل عبر خاصية الاستورى تحديداً عبر انستجرام ليشارك بها جمهوره.



أمير كرارة على انستجرام

من ناحية أخرى، يبدأ النجم أميركرارة، التصوير فى ديكور منزله، ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بدءًا من الأسبوع المقبل مباشرة، والمسلسل من إنتاج سينرجى، إذ يعد المسلسل من أقوى مسلسلات الموسم الرمضانى، من حيث كم النجوم، بالإضافة إلى الديكورات الضخمة والسيناريو والإخراج.



كرارة

وكان أمير كرارة قد صور عدة مشاهد الفترة الماضية، جمعته بالنجم أحمد السقا، حيث أن المسلسل تدور أحداثه حول صراع كبير بين "غفران الغريب" – ويجسده أميركرارة، وبين "عساف الغريب" ويجسده النجم أحمد السقا.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.