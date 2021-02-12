شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل هند صبرى لـ"مغامرات علا عبد الصبور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "عايزة أتطلق"، تغيير اسم العمل إلى "مغامرات علا عبد الصبور"، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى ويشاركها فى بطولة العمل مجموعة من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات منهم الفنان هانى عادل كما تم التعاقد مع الفنانة سوسن بدر وطارق الإبيارى وآخرين من النجوم.

وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية، خاصة أن العمل يعتمد على وجود أكثر من بطل خلال الحلقات، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.

والمسلسل يعتمد على كثير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، كما يواصل هادى الباجورى معاينة أماكن التصوير بالتزامن مع انطلاق تصويره للانتهاء منه فى فترة وجيزة استعدادًا لعرضه.