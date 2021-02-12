شكرا لقرائتكم خبر عن طارق نصار يعترف لـ"لؤلؤ": "بحبك بس مش هاينفع نكمل بعد اللى عينى شافته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الفنان أحمد زاهر، الذى يجسد شخصية "طارق نصار" فى مسلسل "لؤلؤ"، فى حيرة من أمره، عندما أكد على حبه لـ"لؤلؤ" – مى عمر، وفى نفس الوقت بدا مترددا لما شاهده عندما رآها فى غرفة "بودا - محمد الشرنوبى"، ضمن أحداث المسلسل الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات ON.



أحمد زاهر ومى عمر

ونشر زاهر، صورة جمعته مع مى عمر، من كواليس المسلسل، علق عليها قائلا: "بحبك يا لؤلؤ.. مش عارف أشيلك من قلبى وفى نفس الوقت مش هاينفع نكمل بعد اللى عينى شافته.. طارق نصار".





فى نفس الإطار، بدأت أحداث الحلقة الـ 35 من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر والذى يعرض على قناة ON، باستفاقة لؤلؤ فى المستشفى، وتنكر أمام ضابط التحقيقات أنها رأت الشخص الذى طعنها وحاول قتلها، بسبب الظلام، ورفضت اتهام أى شخص بمحاولة قتلها، وروت للضابط كل ما مرت به منذ أن كانت فى الملجأ مؤكدة أن هناك الكثيرين ممن سيكونوا مستفيدين من قتلها.

ونفت لؤلؤ الشبهة تماماً عن طارق – أحمد زاهر - لأنه يحبها ، وكذلك كاميليا – نرمين الفقى - لأن العداوة بينهما بسبب المنافسة لا أكثر، كما نفت التهمة أيضا عن والدها – حمدى هيكل - بسبب إصابته المرض الخبيث، وبودا – محمد الشرنوبى - ونفس الأمر بالنسبة لداليا – هيدى كرم – ونهال – نجلاء بدر.

كما نفت الشبهة بشكل قاطع عن مجدى – ادوارد –وفى نفس الوقت يشك منير – عماد زيادة – بأن زوجته كاميليا حاولت قتل لؤلؤ لوجود صراع كبير بينهما ولكنها تؤكد له عدم صلتها بالموضوع تماماً، بينما تعتقد مروة– هدير عبد الناصر - أن بودا من قتل لؤلؤ ولكنه ينفى ذلك تماماً ويؤكد لها حبه لؤلؤ بجد وسط صدمة من مروى التى لم تقتنع وتصمم أن بودا من حاول قتل لؤلؤ.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.