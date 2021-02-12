شكرا لقرائتكم خبر عن إستير آيسبو نجمة La Casa De Papel فى صورة بالأبيض والأسود من كواليس المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الإسبانية إستير آيسبو، بطلة مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها باللون الأبيض والأسود في أحدث ظهور لها من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد المقرر عرضه الفترة القادمة عبر شبكة منصات نتفليكس.

وأعلنت شبكة نتفليكس منذ أسابيع قليلة عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.