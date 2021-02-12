شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبي يحتفل بعيد الحب مع جمهوره بحفل كامل العدد على مسرح الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المطرب محمد الشرنوبى بعيد الحب اليوم الجمعة بحفلا غنائيا كامل العدد على مسرح الزمالك ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد كبير من أغانيه.

من ناحية أخرى نجح محمد الشرنوبى فى شخصية "بودا" الذى يقدمها بمسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، ووجه الشرنوبي سؤالا إلى مى عمر، فى وقت سابق حيث طالبها بالاعتراف بحبها له للجمهور، وذلك بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة خلال أحداث العمل، حيث أقنعها بحبه حتى يستولى على أموالها.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



