شكرا لقرائتكم خبر عن أب حنون.. كيفين هارت يكشف عن جانبه الأخر بقبلات وأحضان ابنته الصغيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي كيفين هارت، على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر موقع انستجرام، بصور جديدة يظهر من خلالها وهو يحتضن ابنته الصغيرة أثناء جلوسه على اريكة المنزل، ليقبلها وسط ابتسامات منها لوالدها، وسرعان ما لقيت الصور التي نشرها هارت عبر حسابه الشخصى الكثير من التفاعل، واستقبلت الصور عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

وكانت بعض التقارير الأجنبية، قد كشفت عن عودة النجم العالمي كيفين هارت، لممارسة هوايته المفضلة فى قيادة السيارات العضلية التى تتمتع بقوة كبيرة بعد تحطم سيارته من نوع "دود تشارجر" فى حادث عام 2019، وتعرضه لبعض الإصابات.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم العالمي كيفين هارت، اشتري سيارة جديدة من نفس الشركة التى اشتري منها سيارته القديمة "البليموث باراكودا" موديل 1970 والتى تحطمت بالكامل فى حادث فى 2019.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الممثل الكوميدي البالغ من العمر 41 عامًا، اشتري مؤخرًا سيارة دودج تشارجر "Hellraiser" وفقًا لمقال نشرته TMZ يوم الاثنين، وقالت مصادر إن كيفن دفع "مئات الآلاف من الدولارات" مقابل سيارة دودج تشارجر 2019 التي تم تجديدها والمعدلة بزوج من الشاحن التوربيني وما يسمى بمحرك الأداء "هيلرايسر".