شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يعبر عن حبه للراحل بول ووكر بصورة مركبة لوجههما معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما يحرص النجم العالمى فان ديزل، على التعبير عن حبه الشديد للنجم الراحل بول ووكر، الذي رافقه في سلسلة fast & furious الشهيرة وجمعتهما علاقة صداقة قوية خلال السنوات الماضية حتى وفاته نتيجة حادث تصادم عام 2013 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشر ديزل صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، يظهر من جلاله نصف وجهه ونصف وجهه الراحل بول ووكر ليعبر عن حبه الشديد له، مع اقتراب اصدار الجزء التاسع من سلسلة الأكشن الشهيرة.

وكان قد حرص ديزل، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثير من اللقطات التي جمعته في الأجزاء السابقة من سلسلة الأكشن Fast & Furious، قبل عرض الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة في دور العرض السينمائي، ونشر فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم عددا من المشاهد التي جمعته مع العائلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات الأجزاء السابقة، مع إضافة مشهد عناق مع النجم العالمي الراحل بول ووكر.