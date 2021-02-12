شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة مع ابنته أمنية فى صورة جديدة بملابس كاجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه مع ابنته أمنية محمود حميدة، التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وظهرا من خلالها وهما تحت أشعة الشمس، ويرتدي فيها حميدة كاب باللون الأسود بالإضافة إلى نظارات شمسية.

وسرعان ما حظت الصورة على الكثير من التفاعل خلال وقت قصير من نشرها، واستقبلت الصورة عدد كبير من التعليقات حيث كتبت أحد متابعيه "ربنا يخليهالك ويحفظها ويخليك لنا يا فنان يا إنسان يا محترم".

وكان محمود حميدة، قد كشف منذ أسابيع، عن صورة جمعته مع المخرج عمرو عرفة ووليد منصور، من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف"، حيث نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها بالقول: "مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف".