شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تتعافى من إصابتها وتنتهى من تسجيل ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافت النجمة روبى على مدار الأيام الماضية من الجزع الذى أصاب أحد ذراعيها، وعادت بالفعل لاستئناف نشاطها الفنى، حيث انتهت من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يضم 7 أغانى.

وتتعاون روبى فى الألبوم مع عدد كبير مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقى أمين نبيل، ويتضمن الألبوم 7 أغانٍ، وتتعاون فيها روبى مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع أحمد إبراهيم وتوما والملحن محمد يحيى، والشاعر والملحن عزيز الشافعى، وتعود روبى من خلال الألبوم للغناء مرة أخرى بعد ابتعادها ما يقرب من 18 عاما.





من ناحية أخرى بدأت أيضًا روبى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "شقة 6" الذى ينتمى لنوعية المسلسلات الـ15 حلقة، والذى سيعرض فى شهر رمضان المقبل، وينتمي لأعمال الإثارة والتشويق وتخوض من خلاله تجربة جديدة في عالم الرعب.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

ويشارك في بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من شريف سلامة، وأحمد بدير، هانى عادل، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، وحمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، وملك قورة، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.



