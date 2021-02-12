شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى فى صورة نادرة مع زوجها الراحل حسن مختار أثناء ركوبها الخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، عن صورة نادرة لوالدتها بصحبة زوجها، ظهرت فيها أثناء ركوبها الخيل، وهى الصورة التي نشرتها ابنة الفنانة الراحلة قبل يومين من الاحتفالات بعيد الحب، ودوماً ما تتطرق أميرة خلال حديثها عن والديها إلى علاقتهما المميزة طوال حياتهما لسنوات طويلة وحتى بعد وفاة والدها الذى لم يقلل من الحب الكبير لوالدتها له.



رجاء الجداوى

وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، قد شاركت متابعيها قبل أيام برسالة بخط يد والدتها الراحلة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذى يتزامن مع نهاية الشهر الماضى، والتي كتبت بها : "عيد ميلاد نور عيني وقلبي وروحي ابنتي الغالية أميرة يارب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذي وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها في نفسها وفي بنتها"، كما نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة نادرة تجمع اميرة في مرحلة الطفولة مع والدها ووالدتها.

كما سبق وحرصت أميرة، خلال الشهر الماضى أيضاً، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل كابتن حسن مختار، بنشر مجموعة من الصور على حساب "إنستجرام" الذى يحمل اسم رجاء الجداوى، وتديره أميرة بعد رحيل والدتها.

ونشرت أميرة مجموعة من الصور النادرة لوالدها والدتها، وكتبت فى تعليقها عليها، "كل سنة وأنت فى قلب كل اللى بيحبوك.. ويارب تكونوا مع بعض ربنا يرحمكم ويغفر لكما"، كما نشرت أميرة مجموعة من الصور النادرة لوالدها والدتها، وكتبت فى تعليقها عليها، "كل سنة وأنت فى قلب كل اللى بيحبوك.. ويارب تكونوا مع بعض ربنا يرحمكم ويغفر لكما".