شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تتغزل فى أشرف زكى قبل عيد الحب بنظرة ورسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت الفنانة روجينا في زوجها الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت فيديو يجمعهما معًا وهى تنظر له بنظرة رومانسية تعكس حبها له، وكتبت في تعليقها على الفيديو: "لو مرت سنين وسنين هتفضل نظرتى لك نفس النظرة، كل شيء قابل للتغير إلا حبك فى قلبى"، وتابعت موجهة كلامها لـ أشرف زكى: "أنت رجل لم ولن تتكر"، وذلك قبل يومين من الاحتفال بعيد الحب.



روجينا فى صورة أخرى من الفيديو

من ناحية أخرى احتفلت النجمة روجينا قبل يومين داخل كواليس مسلسلها الجديد " بنت السلطان " بعيد ميلاد المخرج المساعد مروان أيمن سلامة، نجل السيناريست أيمن سلامة بحضور كل فريق عمل المسلسل منهم المخرج أحمد شفيق، والفنان محمود حافظ، وجاء الاحتفال أثناء تصوير بعض المشاهد بمنطقة بنى يوسف، وجمعت المشاهد بين روجينا ومحمود حافظ.



روجينا ونظرتها لأشرف زكى

وتخوض النجمة روجينا بهذا المسلسل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وسيعرض في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداث مسلسل بنت السلطان في إطار شعبي، ويتخلله العديد من الأحداث المشوقه للجمهور وسوف يتم تصويره في أكثر من محافظة من بينها القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية والعديد من المحافظات الأخرى.

يذكر أن مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسي، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج أحمد شفيق.

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.