شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تتحدى كورونا وتبدأ حفلات عيد الحب بـ كارول سماحة وجنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من حالة الكساد والهدوء الذى يمر به سوق الحفلات في جميع أنحاء الوطن العربى، بسبب انتشار جائحة كورونا، والإلتزام باتباع الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار الفيروس إلا أن دار الأوبرا المصرية، أعلنت التحدى لتعلن عن عدد من الحفلات بمناسبة عيد الحب يشارك فيها 15 مطربا بالمسرح الكبير.

وتلتزم دار الأوبرا المصرية بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء المصري بشأن مجابهة الوباء، ومن بينها تحديد نسبة حضور الجمهور بأقل من 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لكل مسرح، بالإضافة إلى بث بعض الاحتفالات «أونلاين» لتحقيق استراتيجية وزارة الثقافة بقيادة الوزيرة دكتورة ايناس عبد الدايم التي تهدف إلى وصول الخدمة الثقافية إلى قطاعات عدة من المشاهدين في ظل الجائحة.

أولي سلسلة حفلات عيد الحب أقيمت فى الثامنة مساء أمس الخميس 1 فبراير بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة كل من اللبنانية كارول سماحة، أحمد جمال وعازف البيانو حمادة النجار.

والليلة الثانية تقام مساء اليوم الجمعة 12 فبراير يقام حفل بمشاركة المطربة المغربية جنات، والمطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح.

أما الحفل الثالث يقام مساء غدا السبت 13 فبراير، وتشدو فيه مى فاروق بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة يليها النجم مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الليلة الرابعة تقام مساء الأحد 14 فبراير، ويحييها أمير الغناء العربى هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقه فاصلا لكل من النجم أحمد سعد والمطربة آيات فاروق.

وتختتم سلسلة الحفلات مساء الاثنين 15 فبراير، حيث يقدم المطرب الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي كوكبة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة إيمان عبد الغنى، وعازف الأكورديون وائل النجار، وبالقرب من المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يقدم الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي حفلا في «ساقية الصاوي» يوم 15 فبراير الجارى.