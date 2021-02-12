شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا فى صورة مع نادية الجندى قبل حلقتها اليوم: "استنوا أقوى ستتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على تشويق جمهورها قبل حلقة اليوم التي تستضيف فيها النجمة نادية الجندي، والمقرر اذاعتها الساعة الحادية عشر مساءً عبر شبكة قنوات On، ونشرت صورة تجمعها مع نجمة الجماهير من داخل الدوبليكس عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتعلق قائلة: "استنوا أقوى ستتين".

كانت الصفحة الرسمية للدمية الشهيرة، قد كشفت عن بعض اللقطات للحلقة المنتظرة مع نجمة الجماهير التي كشفت فيها عن الجانب الآخر لها على خشبة المسرح أمام الدمية الشهيرة، وكتبت فاهيتا على الفيديو: "عندما تلتقي الرغبة مع المتوحشة"، لترد الجندي في التعليقات قائلة "بحبك يا أبلة".

كما نشرت نجمة الجماهير، عبر حسابها على تويتر، برومو الحلقة وظهرت خلالها وهى تتحدى أبلة فاهيتا، قائلة لها إنها أتت الحلقة لتأخذ بـ"تار" ضيوفها السابقين، كما سألتها الدمية حول وجود عريس جديد فى حياتها، صحبتها بتعليق: "أنتظرونى فى حلقة جميلة، يا رب تعجبكم، مع حبيبتى أبلة فاهيتا وكارو من الدوبلكس".