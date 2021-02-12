صور| سيارة "ربع نقل" تنقل علي حميدة لمأواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر ومحمد البدري:

شيّع أهالي محافظة مرسى مطروح، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل علي حميدة إلى مأواه الأخير، عقب انتهاء صلاة الجمعة وصلاة الجنازة على روحه.

وتم نقل "حميدة" لمأواه الأخير بسيارة "ربع نقل"، حيث وضع عليها، لدفنه بمدافن الأسرة.

وكان الفنان علي حميدة، قد وافته المنية مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ٥٥ عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان "حميدة" قد عانى من تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية.

علي حميدة مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحًا كبيرًا، وتم بيع ملايين من الألبوم عام 1988، ورغم نجاح الألبوم فإن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيًا.