وفاة أسطورة موسيقى الجاز تشيك كوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي عازف البيانو الأمريكي تشيك كوريا، الملقب بأسطورة موسيقى الجاز، عن عمر ناهز 79 عاماً، إثر إصابته بنوع نادر من مرض السرطان.

وكتبت الصفحة الرسمية الخاصة به على فيسبوك: "ببالغ الحزن، نعلن وفاة تشيك كوريا في التاسع من فبراير عن عمر يناهز 79 عامًا، بسبب نوع نادر من السرطان تم اكتشافه مؤخرًا فقط، طوال حياته ومسيرته المهنية استمتع تشيك بالحرية والمتعة التي يجب أن يتمتع بها في ابتكار شيء جديد".

وأضاف البيان: "لقد كان تشيك زوجًا وأبًا وجدًا محبوبًا ومعلمًا وصديقًا للكثيرين، قضى حياته في العمل والتجول حول العالم، أثر في حياة الملايين".

وذكر موقع "مونت كارلو" الفرنسي، أن الراحل كتب قبل وفاته رسالة جاء فيها: "أريد أن أشكر كل من ساعد طوال الرحلة على إضاءة شعلة الموسيقى".

يذكر أن تشيك كوريا، كان ملحناً، وأحد أكثر عازفي البيانو تأثيراً في القرن العشرين، وتعتبر مقطوعاته كـ"سبين" و"500 مايلز هاى" أو "لا فييستا" من الأعمال الكلاسيكية.