وحيد ممدوح يحتفل بعيد الحب على المسرح الكبير بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بروفات مكثفة يقوم بها عازف الجيتار وحيد ممدوح؛ من أجل الحفل الذي يعود به للمسرح الكبير مرة أخرى بعد فترة من التوقف، حيث يشارك في الاحتفالات التي تقيمها دار الأوبرا المصرية بعيد الحب.

ويقدم وحيد الليلة الجمعة فاصلا كاملا كصوليست جيتار مع المايسترو د. محمد الموجي وتشاركه في الحفل المطربة جنات.

وسيقدم وحيد خلال الحفل توزيعات موسيقية جديدة لأغنيتين من أغاني النجمة الكبيرة شادية وهي "على عش الحب" والتي قدمتها عام 1962 في فيلم "الزوجة الـ 13" وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد، و"إن راح منك يا عين" وهي من كلمات فتحي قورة وألحان منير مراد أيضا، وهي من أغاني فيلم "إرحم حبي" والتي قدمتها عام 1959.

كما يقدم وحيد التوزيع الموسيقي لواحدة من أغاني الأخوين رحباني وهي "نسم علينا الهوا" والتي قدمتها السيدة فيروز عام 1967، كما يختتم الحفلة بتوزيع موسيقي جديد لأغنية "ماشربتش من نيلها" التي لحنها عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وكلمات نور عبدالله وغنتها شيرين عبدالوهاب في 2017.

وأكد وحيد في بيان صحفي على سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تقيمها دار الأوبرا في هذا التوقيت الصعب بسبب انتشار فيروس كورونا، واعتبرها رسالة حب تقدمها الأوبرا من قلب القاهرة للعالم بالموسيقى، اللغة الأكثر انتشارا في العالم.