تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة الضيف أحمد.. وسمير غانم: ظهر له 500 شبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

واحد من أشهر نجوم الكوميديا، رغم قصر عمره إذ لم يعش بيننا سوى 34 عامًا فقط، إلا أنه ترك أثرًا كبيرًا بالأعمال التي شارك في بطولته وكتابتها، قال عنه الفنان سمير غانم العقل الذي كان يرجع له هو وجورج سيدهم في الأمور الفنية الخاصة بفرقتهم "ثلاثي أضواء المسرح"، هو الفنان الراحل الضيف أحمد.

ليس هناك تاريخًا دقيقا ليوم وشهر ميلاد الضيف أحمد، إذ تشير بعض المواقع إلى أنه من مواليد 12 فبراير، بينما تشير أخرى إلى أنه ولد في ديسمبر، وأيا كان التاريخ الصحيح، فالضيف يستحق أن نتذكره.

الضيف أحمد، هو قائد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة؛ بالإشتراك مع كل من الفنانين سمير غانم وجورج سيدهم، وظهرت موهبته في التمثيل وهو لا يزال طالبًا، فحصل على عدة جوائز عن الأدوار التي أداها على مسرح الجامعة وأيضًا عن إخراجه لعدة أعمال من روائع المسرح العالمي.

كشف الفنان سمير غانم تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضيف أحمد، من خلال لقاء سابق له مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا: "الضيف أحمد قبل وفاته كان يُخرج رواية (كل واحد وله عفريت)، وسافرنا إلى الأردن لحضور أحد الحفلات، وكان الضيف أحمد في الطائرة مصمم على حضور كل أعضاء الفرقة بروفات المسرحية".

وحكى "غانم" أن الضيف أحمد جسد دور شخص ميت في النعش، وذلك ضمن البروفات الأخيرة لمسرحية "الراجل اللي جوز مراته" ليتحول التمثيل إلى حقيقة، وليموت بعدها مباشرة.

وتابع سمير غانم: "إن الضيف أحمد غادر إلى منزله، وفي منتصف الليل اتصل به جورج سيدهم وأخبره أن الضيف أحمد مات"، وأضاف: "الضيف أحمد كان يميل للإخراج أكثر من التمثيل"، موضحًا أن وفاة الضيف كانت مفاجئة، وأثرت فيه جدًا، وقال إنه بعد وفاته أتى له أكثر من 500 شبيه للضيف أحمد ليحلوا محله لكنهم رفضوا أي بديل له".