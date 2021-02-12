فن ومشاهير

أرسل لها قلوبًا.. صوفينار تنشر رسائل صالح جمعة أمام الجمهور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فوجئ الجميع بنشر الراقصة الأرمينية صوفينار، صورًا لرسائل لاعب الأهلي السابق صالح جمعة، التي أرسلها لها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهر في الصور التي نشرتها "صوفينار"، أن اللاعب قد وضع لها عددًا من القلوب على صورها، التي تشاركها عبر الموقع، وبالرغم أن فعل "جمعة"، شائع عبر الموقع إلا أن الراقصة الشهيرة علقت معربة عن استغرابها قائلة: "إيه ده؟".

صوفينار جوريان، من مواليد 20 ديسمبر 1983، وولدت في أرمينيا لأب كان يملك مصنعًا، وأم اكتفت برعاية أولادها "3 فتيات وولد"، بدأت في تعلم فنون الرقص وهي في الرابعة من عمرها، وانضمت إلى إحدى الفرق وهي في الثامنة، وفور علم والدها باتجاه ابنته للرقص، قال لها في حضور أمها وخالها "هحط عليكِ بنزين، وأولع فيكِ"؛ وذلك حسب ما قالته صوفينار خلال ظهورها ببرنامج "الترابيزة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا