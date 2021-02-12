أرسل لها قلوبًا.. صوفينار تنشر رسائل صالح جمعة أمام الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فوجئ الجميع بنشر الراقصة الأرمينية صوفينار، صورًا لرسائل لاعب الأهلي السابق صالح جمعة، التي أرسلها لها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهر في الصور التي نشرتها "صوفينار"، أن اللاعب قد وضع لها عددًا من القلوب على صورها، التي تشاركها عبر الموقع، وبالرغم أن فعل "جمعة"، شائع عبر الموقع إلا أن الراقصة الشهيرة علقت معربة عن استغرابها قائلة: "إيه ده؟".

صوفينار جوريان، من مواليد 20 ديسمبر 1983، وولدت في أرمينيا لأب كان يملك مصنعًا، وأم اكتفت برعاية أولادها "3 فتيات وولد"، بدأت في تعلم فنون الرقص وهي في الرابعة من عمرها، وانضمت إلى إحدى الفرق وهي في الثامنة، وفور علم والدها باتجاه ابنته للرقص، قال لها في حضور أمها وخالها "هحط عليكِ بنزين، وأولع فيكِ"؛ وذلك حسب ما قالته صوفينار خلال ظهورها ببرنامج "الترابيزة".