أيتن عامر للجمهور: "صاحية النهاردة بدور على خناقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

مازحت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "تويتر"، وطلبت منهم الدخول في مشادة سويًا قائلة: "صاحية بدور على خناقة".

وغردت "أيتن": "صباح الخير.. صاحية النهاردة بدور على خناقة وعز في الشغل، ما تيجوا نتخانق على أي حاجة تافهة، الورد أحلى ولا الياسمين؟".

من ناحية أخرى، تواصل أيتن عامر تصوير مشاهدها في مسلسل "كوفيد 25"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم، تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.