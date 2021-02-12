هنتخانق دلوقتي وهيحصل مشكلة.. سر جملة قالها الفيشاوي لزوجته على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان أحمد الفيشاوي ضيفًا على حلقة أمس الخميس لبرنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم FM.

وتحدث الفيشاوي عن علاقته بزوجته ندى كامل، مؤكدًا أن علاقتهما سارت بكل سلاسة من بداية تعارفهما وحتى الخطوبة والزواج: "أول يوم شفتها قلت لها عايز أتجوزك، وهي كانت بتحبني من قبل ما نعرف بعض، ودلوقتي إحنا متجوزين منذ 3 سنوات".

وخلال مداخلة مع البرنامج، قالت "كان لازم نأخذ حياتنا على جنب ونقفل علينا، وبشوف إن ده سبب من استمرار الحياة السعيدة، كنت بشوفه حاجة تانية دائما، وأنا ست مش قليلة وبحب أحمد، وتعلمت منه ومن أسرته كتير، وأحمد بحر في حاجات كتير".

وتابعت زوجة الفنان الشهير: "أنا من أكثر الستات المحظوظات في العالم وقبل زواجي منه كنت من أكبر معجباته".

وقال الفيشاوي إن زوجته أحيانا تداعبه بقولها: "يا زفت"، بينما يقول لها: "يا قدري".

وواصلت حديثها عن الفيشاوي قائلة: "هو لطيف وذوق وكان بيضحكني"؛ ليقاطعها الفيشاوي: "إيه كان دي هو أنا مُت ولا إيه هنتخانق دلوقتي على الهواء وهيحصل مشكلة دلوقتي".

على جانب آخر، ينتظر أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد "30 مارس" بدور العرض السينمائية، بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندا موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.

كما ينتظر عرض فيلم "قمر 14"، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك، مي الغيطي، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس.