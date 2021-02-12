إيرادات الخميس.. "وقفة رجالة" الأول و"الصندوق الأسود" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، و"شاومينج"، "قبل الأربعين"، وحققت الأعمال السبعة مجتمعة أمس الخميس 11 فبراير، إيرادات قُدرت بـ609 آلاف و96 جنيها، موزعة على النحو التالي..

وقفة رجالة

نجح فيلم "وقفة رجالة" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 477 ألفًا و364 جنيها.

"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.

قبل الأربعين

وحصل على المركز الثاني فيلم "قبل الأربعين"، محققًا 72 ألفًا و539 جنيها.

"قبل الأربعين" تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام، بطولة بسمة، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، أحمد حلاوة، جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، معتز هشام.

شاومينج

جاء في المركز الثالث فيلم "شاومينج" والذي حقق 31 ألفًا و307 جنيهات.

"شاومينج" تأليف أشرف حسني، إخراج شادي أبو شادي، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد سلطان، توني ماهر، حامد الشراب، ساردة درزواي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول ظاهرة الغش في مرحلة الثانوية العامة.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الرابع فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 16 ألفا و353 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

ريما

فاز فيلم "ريما" بالمركز الخامس، بعد تحقيقه 10 آلاف و506 جنيهات.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

عفريت ترانزيت

في المركز السادس جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 732 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز السابع، محققًا 295 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.