رانيا محمود ياسين عن والدها: مكنش بيحب الألقاب طول عمره متواضع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، بوستر أحد أفلام والدها الذي أُشير في الأفيش الخاص به إلى أنه نجم مصر الأول.

وعلقت "رانيا"، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "لقب نجم مصر الأول، أول فنان يتقال عليه هذا اللقب لكن لا كان يحب الألقاب ولا تفرق معاه ولا حتى لقب النجم محمود ياسين يقول انا مبحبش النجومية".

وأضافت: "أنا بحب الفنان محمود ياسين، طول عمره متواضع وزاهد الدوشة برغم أنه كان في قمة بؤرة الضوء وكل الدوشة حواليه لوحده بلا منازع، لكن كان هو ده محمود ياسين الفنان والانسان متواضع وزاهد، الله يرحمك يا ابويا الغالي ويسكنك فسيح جناته جمعتك في الجنة، يارب اجعله ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله".

وأحيّت رانيا ياسين مؤخرًا ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدها الفنان الكبير محمود ياسين، الذي رحل 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.