شاهدوا شاكيرا في صورة قديمة تكشف أصولها اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 04:20 مساءً - منذ 56 دقيقة

تناقل عدد من الحسابات على “إنستغرام” صورة قديمة جدا للفنانة العالمية شاكيرا، قيل إنها تظهر أصولها العربية بسبب بعض التفاصيل التي تضمنتها الصورة.

وتظهر الصورة الفنانة العالمية مع عدد من أصدقائها النساء، حيث تبدو بإطلالة مختلفة جدا ومتناقضة عن إطلالاتها الجديدة بعد دخولها عالم الشهرة من أوسع أبوابه.

وبحسب مجلة “لها” المتخصصة بأخبار المرأة والمشاهير، كانت الفنانة العالمية في سن صغيرة وظهرت بشعر أسود ونحيفة، حيث اعتبر الكثير من المتبعين أن لون شعرها دليل على أصولها العربية.

واستغرب الكثيرون الصورة، ولم يستطيعوا تمييز النجمة عن باقي النساء في الصورة، حيث ظهرت بملابس باللونين الأبيض والأسود.

وبالرغم من عدم التأكد من مصدر الصورة المنشورة، إلا أن النجمة العالمية شاكيرا تتميز بإطلالاتها الجريئة والمتميزة خصوصا أنها كانت من أوائل الذين دمجوا فن الرقص الشرقي بالأغاني الغربية الأمر الذي أعطاها شهرة واسعة جدا ميزتها عن باقي النجوم في العالم.

وفاجأت شاكيرا محبيها مؤخرا بإطلالة جديدة مختلفة كليا عن سابقاتها، حيث غيّرت الفنانة شكلها بالكامل وتخلت بعد سنوات طويلة عن شعرها الأشقر واختارت لوناً أكثر جرأة ويناسب أجواء شهر الحب، معلنة عن وجود “مفاجأة” قريبة في إشارة إلى عودتها القريبة إلى الساحة الفنية بعد غياب.