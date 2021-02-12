سعر حذاء هيفاء وهبي يثير الجدل على السوشل ميديا !

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 04:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 3:03 مساءً

نشرت صفحة تابعة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على “إنستغرام” صورة لها وهي ترتدي حذاء عالي الساق، يعود لشركة عالمية من توقيع Amina Muaddi ويتميز بكعبه الشفاف الغريب.

وأثارت الصورة المنشورة إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي ومحبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على ذوقها الفريد من نوعه.

وقامت إحدى المعجبات بتوجيه سؤال بشأن سعر الحذاء الجديد الذي ترتديه وهبي، وجاء الرد فورا وتبين أن سعره يصل إلى 1589 دولارا أمريكيا، ويتوافر بعدة ألوان، الأسود والبترولي والبني المائل إلى البرتقالي.