شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 35.. سيد يساوم داليا ونهال بتسجيل طلبهما قتل لؤلؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر سيد والد لؤلؤ – حمدى هيكل – مفاجأة كبيرة في الحلقة الـ 35 من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر والذى يتم عرضه على قناة ON، حيث استغل الحدث – محاولة قتل لؤلؤ ــ وقابل نهال – نجلاء بدر – وداليا – هيدى كرم – ويكذب عليهما بأن طعن لؤلؤ ويريد من كل واحدة فيهم 5 مليون جنيه وأنه ليس ذنبه أنها ما زالت على قيد الحياة.

ترفض داليا ونهال إعطاءه أى أموال إلا بعد قتل لؤلؤ وطارق - أحمد زاهر -، ليصدمهم بإخراج تسجيل الحوار الذى دار بينهم وطلبهم منه قتل لؤلؤ وطارق، وفى نفس الوقت قام محمد أبو النجا حارس طارق بنفس الأمر حيث سجل لطارق طلبه قتل بودا ويساومه بحصوله على 2 مليون دولار أو الإبلاغ عنه بهذا التسجيل.

طارق يدخل للؤلؤ غرفتها بالمستشفى ويعاتبها على جرحه طوال الوقت رغم أنه منذ معرفته بها وهو واقف بجانبها يدعمها، وأنه يتألم على ما شاهده في فراش بودا، ورغم أن لؤلؤ دافعت عن نفسها واعترافه لها أنه مازال يحبها رغم كل ما حدث، إلا أنه فى نفس الوقت لن يكمل معها وتطلب منه أن يظل جانبها هذه المرة لأنها أكثر وقت تحتاجه فيه ولكنه يغادر.

يصدم ضابط التحقيقات لؤلؤ بأن والدتها مشتبه بها ومطلوب التحقيق معها بتهمة الشروع في قتلها ورغم تأكيد لؤلؤ أن والدتها أكثر شخص يحبها في العالم إلا ان الضابط يصطحبها ويحقق معها، ويذهب طارق إلى طليقته داليا ويهددها بأنه اذا تأكد بأنها لها دخل في محاولة قتل لؤلؤ سيتصرف معها بشكل عنيف، وتنهى الحلقة بدخول مجدى – ادوارد – على لؤلؤ بغرفتها في المستشفى.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.