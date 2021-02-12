شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون فى ظهور جديد مع طفلته: "كل رجل يحتاج إلى ابنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر النجم العالمي دوين جونسون، بحبه الكبير لبناته، ودائماً ما يشارك متابعيه وجمهوره بصور له تجمعه معهم أثناء قضاء بعض الأوقات العائلية، وفى صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر فيها وهو يمسك بيد طفلته وهما وسط الغابات ليتغزل في تربية البنات.

وكتب ذا روك: "كل رجل يريد ولد، ولكن كل رجل يحتاج الى ابنة، أصبحت محاطا بفتياتي وهما أكبر شيء في حياتي، آمل ألا أتعب أبداً من حمل يدي الديناصورات الكبيرة هذه".

وكان جونسون، قد شارك منذ ايام، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له من أمام إحدى الشواطئ، أثناء سيره وممارسة رياضة الركض بعد توقف أكثر من 24 عامًا عن تلك الرياضة على الشاطئ، ونشر ذا روك، صورة له وهو يقوم بالترويج لأحد المشروبات ليؤكد عودته من جديد.

وظهر ذا روك، فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يحتسي أحد المشروبات الغازية، وكتب قائلاً: "لم أسر بحرية على الشاطئ دون ضجة منذ عام 1996، قبل أن أصبح مشهورًا".