شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس فى صورتين بين الماضى والحاضر.. شوف قالت إيه عليهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة إسعاد يونس، ذكرياتها بصورة قديمة لها، وقارنتها بصورة حديثة، والتى شاركتها مع متابعيها على موقع انستجرام، وكتبت فى تعليقها على الصورتين: "الماضى والحاضر"، حيث عبرت عن حبها للصورتين فى تعليقها على الصور.



اسعاد يونس

من ناحية أخرى، سبق وأكدت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أنها كانت تستغرب طقوس العزاء فى الماضى وإلغائها بسبب الزمن الحالي، موضحة أنها تربت على ضرورة البقاء بمنتهى الثبات، وبعد انصراف الجميع تتاح الفرصة للبكاء في خلوة.

وكتبت إسعاد يونس، عبر صفحتها بموقع فيس بوك: "كنت زمان بستغرب من طقوس العزاء، ليه تلات أيام وبعدين خمسان لحد الأربعين وبعدين سنوية؟، لكن دلوقتي بقيت بستغرب من إلغاء ده كله بسبب إيقاع الزمن الحالي".

وأضافت: "وتيجي كورونا تقضي على اللى باقي من الطقوس، وكنت بسمع الكلام اللى بيقول محدش يعيط أو يصرخ، اتربيت على إن الواحد لازم يقف بمنتهي الثبات ويتصرف برجولة أثناء الطقس لحد ما ينتهى تماما وبعد انصراف الجميع يبقي يعيط لوحده، وفى الغالب ماكانش بيعرف يلاقي خلوة يعيط فيها".

وتابعت: "لكن مع الأيام وتكرار المآسي أصبح تمن كتم البكاء فادح، فهمت بعدين إن الثلاث أيام الأولى مهمة للتعبير عن الحزن وإعطائه حقه وجلاله، وفهمت إنه من حقى أعيط وأصرخ لأني إنسان مش آلة، فهمت حكمة الطقوس، لأننا في زماننا ده مابنلحقش نحزن، بييجي الموت ورا بعضه متلاحق سريع بقسوة لا آدمية". واستطردت: "إذا كان چاهين قال (كتم الغنا هو اللي حايموته)، وكتم البكا والله يا صلاح".

جدير بالذكر أن الفنانة والاعلامية اسعاد يونس استضافت في برنامج "صاحبة السعادة"، خلال آخر حلقاتها بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، وخلال الحلقة تحدث بيج رامي عن رحلته مع كمال الأجسام وفوزه ببطولة مستر أوليمبيا مؤخرا.