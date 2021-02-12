شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج «آل هارون»: أسرة الفيلم رائعة وتضم ممثلين أكفاء جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج معتز حسام، مخرج فيلم «آل هارون»، أنه مهتم جدا بتجربة فيلم «آل هارون»، الذي ينتجه المنتج الشاب حسني محمود، وشركته مومنت برودكشن، مشيرا إلى أن أسرة الفيلم رائعة وتضم ممثلين أكفاء جدا.

وقال حسام، لـ «الخليج 365»: أنا حابب تجربة آل هارون جدا، الفكرة فكرتي وكتابة أحمد أنور ومحمود جاميكا، وحابب تركيبة إني أخرج من الرعب وأعمل تراجدي وأكشن، وتركيبة الممثلين نفسهم حلوة أحمد وفيق ومنذر وعبير صبري، ومحمد عز، تركيبة كلها حلوة، كله إن كاست جدا».

وأضاف مخرج فيلم «آل هارون»، أن «شركة الإنتاج- مومنت برودكشن- ناس محترمة جدا، وأول مرة أتعامل معاهم، هما عايزين يعملوا مشروع كبير، ومتحمسين جدا للورق»، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن أي تفاصيل للفيلم الجديد.

وفيلم «آل هارون»، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالله، ومحمد عز ، هاجر الشارنوبي، وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، وإخراج معتز حسام، ويدير الإنتاج، كل من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج محمد كمال مدير الشركة. وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير، بشكل جديد.