شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية واحدة تكفى.. "لولاكى" أعطت على حميدة فرصة منافسة الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان على حميدة عن عمر ناهز الـ73 عاما، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بورم في الرئتين، وهو البدوى الذى جاء من اقصى البلاد محملا بالأحلام والطموحات، وربما لم يحقق منها الكثير، إلا أن أنه أستطاع أن يصنع المجد في فترة الثمانينات بأغنية واحدة أصبحت خالدة في قلوب الجمهور المصرى والعربى لأكثر من 30 عاما، وصارت "لولاكى" أيقونة خالدة لجيل الثمانينات وبعده.

وقد حقق الفنان على حميدة بأغنية "لولاكى" ما لم يستطع تحقيقه العديد من المطربين بأكثر من أغنية، وأستطاع أن ينافس بها عمالقة الغناء في فترة الثمانينات، وتصدت الأغنية سوق الكاسيت وقتها، حيث تم بيع أكثر من 6 مليون نسخة في جميع أنحاء الوطن العربى ويعتبر ذلك رقما قياسيا لا مثيل له، وأحدثت الأغنية ثورة في عالم الأغنية المصرية والعربية، وأصبح "حميدة" من أصحاب لقب "أغنية واحدة تكفى".

وبناء على النجاح المبهر والملحوظ الذى حققته أغنية "لولاكى" تم إنتاج فيلم يحمل أسم الأغنية عام 1993، ومن بطولة الفنان على حميدة ومعالى زايد وهشام عبد الحميد، تأليف مصطفى محرم، إخراج حسن الصيفى، ولكنه لم يحقق الفيلم نفس النجاح الباهر الذى حققته الأغنية، وقد سبق هذا الفيلم تجربة أخرى لعلى حميدة في عالم السينما بفيلم بعنوان "مولد نجم".