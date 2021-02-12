بث مباشر.. تشييع جثمان الراحل على حميدة لمثواه الأخير في مقابر مطروح (صور)

وقدم ”الخليج 365” بث مباشر من مقابر مطروح الشرقية بمنطقة المغاربة لرصد رحلة جثمان الفنان الراحل على حميده من مسجد الفتح بمحافظة مرسى مطروح، إلى مثواه الأخير، كما تم رصد من قبل لحظة وصول جثمان الدكتور على حميدة الفنان الشهير الراحل، قبل بدء صلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانه من داخله، حيث تم آداء صلاة الجنازة ونقل جثمانه من المسجد تمهيداً لدفنه فى مقابر مطروح الشرقية وهى مقابر عامة فى منطقة المغاربة، حيث أن محافظة مطروح ليست بها مقابر عائلات أو مقابر مخصصة لأسر بعينها، فالمقابر للجميع ولا توجد مبانى تفصل بين القبور، ويتم الدفن داخلها بالطريقة التقليدية وهى طريقة "اللحد".

وكانت قد قررت أسرة الراحل الفنان على حميدة، الإبقاء على جثمانه داخل مستشفى مطروح العام حتى اليوم الجمعة، تمهيدا لصلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح، ونشر تليفزيون الخليج 365 اللحظات الأولى لوفاة المطرب علي حميدة والذي لاقي وفاته المنيه اليوم وذلك بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى مطروح العام، وحاليا يتم الانتهاء من الإجراءات وتصريح الدفن حيث قررت الأسرة دفنه والصلاة عليه غدا بعد صلاة الجمعه بمسجد الفتح بمدينة مرسي مطروح.

وكان الدكتور علي حميدة قد تعرض إلى وعكة صحية منذ شهر ونصف تقريبا وتم نقله على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر وتحسنت حالته بالفعل، ثم طالب بنقله إلى منزله لاستكمال العلاج وسط أسرته وبالفعل تم نقله وتعرض خلال تلك الفترة إلى تدهور الحالة، ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، ووكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لحالته داخل المنزل.