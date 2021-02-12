شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تروج لمسلسل حلوة الدنيا سكر باستخدام نسناس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمست الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ظهرت خلاله وهى تحمل "نسناس"، كما حرصت على التفاعل مع متابعيها بالترويج للمسلسل التي تبدأ حلقاته غداً السبت، وكتبت: "هتقبلوا بكره ساندى، الساعة 8 على dmc والساعة 11 على dmc دراما".



هنا الزاهد

من ناحية أخرى، هنأ الفنان أحمد فهمى، زوجته الفنانة هنا الزاهد، بمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، المقرر عرضه بداية من يوم السبت القادم 13 فبراير، على شبكة قنوات dmc، معربا عن فخره بها وبالمجهود التى بذلته خلال تصوير المسلسل، ونشر فهمى، عبر حسابه على انستجرام، أول أمس فيديو يضم الشخصيات التى تقدمها هنا الزاهد، فى المسلسل، معلقا: "مجهود كبير.. دائما فخور بيكى".



هنا الزاهد تحمل نسناس

وكانت قناة DMC طرحت البرومو الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حساب القناة على انستجرام، مع تعليق: "استنونا فى مسلسل حلوة الدنيا سكر مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغنى ونجوم تانيين كتير قريبا على DMC.

ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر لكل من: ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم: حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.