شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن الضيف أحمد الضلع الثالث "لثلاثي أضواء المسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد الضلوع الثلاثة لفرقة "ثلاثى أضواء المسرح"، الذى استطاع بخفة ظله وحسه الكوميدى أن يحفر اسمه في قلوب محبيه، ورغم قصر مشواره الفني ما زال عالقًا في عقول الجمهور بأدائه المميز وحضوره الطاغى، أنه الضيف أحمد، أحد أشهر أعلام الكوميديا في فترة الستينيات والسبعينيات، وفى الذكرى الـ85 على ميلاده نستعرض أهم المعلومات عنه:

-اسمه "الضيف أحمد الضيف"، ولد 12 فبراير عام 1936، من مواليد محافظة الدقهلية.

-بدأ مسيرته الفنية منذ أن كان طالبًا جامعيًا، حيث قدم على مسرح الجامعة عدد من المسرحيات.

-أثناء تقديمه احد المسرحيات على مسرح الجامعة، شاهده الفنان فؤاد المهندس، وأعجب بموهبته، فرشحه لمسرحية "أنا وهو وهى".

- كانت الانطلاقة الحقيقية للضيف أحمد عندما شارك في تأسيس فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" مع الفنان سمير غان وجورج سيدهم، ليصبح بعد ذلك العقل المدبر للفرقة كما يقول عنه الفنان سمير غانم.

-قدم خلال مشواره الفني ما يزيد على 40 فيلما أبرزهم "القاهرة في الليل، أخر شقاوة، المشاغبون، الأصدقاء الثلاثة، شاطئ المرح".

-بالإضافة إلى موهبته في التمثيل فقد أخرج عدد من المسرحيات منها "كل واحد له عفريت، الراجل اللى جوز مراته"، كما قام بتأليف قصة فيلم "ربع دستة أشرار" والذى شارك فيه مجموعة من أكبر النجوم.

-قام الضيف أحمد بتجسيد مشهد وفاته، أثناء مسرحية "الراجل اللى جوز مراته" مثل مشهد وفاته ووضعه في تابوت، وبعدها بساعات ذهب لمنزله مرهقا، وبعدها بساعات أصيب بنوبة قلبية أودت بحياته، ليرحل عن عالمنا في 16 إبريل عام 1970 وهو لم يتجاوز 34 عاما.