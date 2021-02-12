شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد بجلباب صعيدى فى كواليس مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة تارا عماد تصوير مشاهدها فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر أن يعرض خلال السباق الرمضانى المقبل، وتجيد دور صعيدية وننشر صورة وهى ترتدى جلبابا صعيديا تظهر فيها بالشخصية التى تجسدها خلال أحداث المسلسل.

وكانت شركة سينرجى، طرحت عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، تيزر أول قصير من مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، كترويج للعمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، وظهر "رمضان" في التيزر مترديًا الجلابية الصعيدي ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل.

أحداث العمل تدور في إطار صعيدي، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى، ويقوم المخرج محمد سلامة بإنجاز الديكورات الأساسية التي تم تجهيزها لمناسبة الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث التي تعود إلى فترة الأربعينيات.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.