مبادرة "أيامي" تطلق أغنية "ايجابي" للتوعية حول وباء كورونا..!

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بهدف التسلح بالإيجابية والإلتزام بالإرشادات الصحية الأساسية لتخطي أزمة كوروبا، أطلقت مبادرة "أيامي الشبابية العربية للموسيقى والفنون" التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أغنية بعنوان "إيجابي" بمشاركة سبعة مغنين شباب من مختلف الدول العربية كانوا قد شاركوا في برنامج ذا فويس "أحلى صوت" بنسخته العربية سابقاً وهم زين عبيد، أشرقت أحمد، لجي مسرحي، آدم هداجي، نور وسام، جراح الشاعر، وتاليا برهوش.

تحمل أغنية "ايجابي" رسالة أمل وفرح يوجهها المشاركون إلى العالم تدعو الجميع إلى التعاون من أجل القضاء على وباء كورونا والحد من انتشاره بطريقة ايجابية بعيدة عن التشنج والسلبية.

الأغنية من كلمات الشاعر نزار الهندي ومن ألحان المؤلف الموسيقي هاني سبليني، وقد تم نشرها على كافة منصات التواصل الإجتماعي التابعة لمبادرة "أيامي" من خلال فيديو غرافيكس ظهر فيه المغنون السبعة مفعمون بالإيجابية لبث الأمل من خلال الألوان زاهية والعبارات المبتكرة.

يذكر أن مبادرة “أيامي" أطلقت سابقاً أغنية توعوية أخرى بعنوان "أهدافي" خدمة لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في حلول العام 2030. كما تحرص مبادرة "أيامي" دائما على استخدام الفنون والموسيقى لإيصال رسالتها ، وذلك لما تمثّله من وسائل بسيطة وسهلة الاستيعاب، ولكن قوية التأثير، وبالتالي قادرة على إيصال رسائل معقدة تعزّز مشاركة الناس والمجتمعات على امتداد المنطقة دون إغفال أحد، خصوصًا وأنّ اللغة المستخدمة هي اللغة العربية.

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