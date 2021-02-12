شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تتألق بـ"تيشيرت أصفر" فى فوتوسيشن "مشابك الغسيل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الديفا سميرة سعيد، فى إطلالة مميزة خلال أحدث جلسة تصوير "فوتوسيشن" لها، حيث ظهر مرتدية تيشيرت أصفر اللون، مرصع بـ"مشابك الغسيل" حول منطقة الرقبة، مع نظارة شمس دائرية بيضاء اللون.





ونشرت النجمة المغربية، صور الفوتوسيشن الجديد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولم تعلق بأى كلام سوى وضع "قلبين باللون الأزرق".





من ناحية أخرى، تتعاون سميرة سعيد مع الملحن بلال سرور، فى أغنية ضمن ألبومها الجديد تحمل اسم" متاهة"، من كلمات شادى نور، توزيع هانى ربيع، مكس ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب، سميرة سعيد تعاونت مع بلال سرور الذى قدم معه قبل ذلك أغنية "هليلة"، وهى من كلمات شادى نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".





كما دخلت الديفا سميرة سعيد قائمة التريند بأحدث أغانيها، والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وهى أولى أغانى ألبومها الجديد، وهى من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.





وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتى وشادى نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدى الصديق، رضوان الأسمر، شادى محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هانى يعقوب، أمير محروس، هانى ربيع، أحمد حسام.