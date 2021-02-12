شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين: والدي أول فنان يلقب بنجم مصر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة غلاف أحد أفلام والدها الراحل عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتسلط الضوء على لقب "نجم مصر الأول" الذي كان يتم إضافته قبل اسمه على بوسترات الأفلام.

وكتبت رانيا محمود ياسين، في تعليقها على الصورة، "لقب نجم مصر الأول.. أول فنان يتقال عليه هذا اللقب، لكن لا كان يحب الألقاب ولا تفرق معاه ولا حتى لقب النجم محمود ياسين، كان بيقول أنا مبحبش النجومية ولا نجمكم أنا بحب الفنان محمود ياسين طوله عمره متواضع وزاهد الدوشة برغم أنه كان في قمه بؤره الضوء وكل الدوشة حواليه لوحده بلا منازع لكن كان هو ده محمود ياسين الفنان والإنسان متواضع وزاهد الله يرحمك يا أبويا الغالي ويسكنك فسيح جناته جمعتك في الجنة، يارب اجعله ممن قلت فيهم: "فرحين بما آتاهم الله من فضله".

وفى تصريحات سابقة للفنانة رانيا محمود ياسين، خلال برنامج "حديث القاهرة"، قالت "إننا لمسنا حب الناس وتقدير الدولة لوالدى محمود ياسين، والتكريم والاهتمام، فالجمهور في الوطن العربى، كانوا "سندا" لنا ولأسرتنا بالتعاطف والحب وبالاهتمام، فجمهور محمود ياسين لا يقل عن أهله.

وأضافت، إن لافتة "عاش هنا"، التى وضعت على منزله في الشيخ زايد، كنا نتمنى أن تُوضع في منزله القديم، والشارع الذى كان يسير فيه مع ماما أثناء فترة خطوبتهما، ولكن الفيلا هناك جرى هدمها، وبنى مكانها عقار، فليس هناك مكان نضع فيه اللافتة، وإذا كنا وضعنا على باب العقار كانت ستكون مغالطة، أننا وضعنا اللافتة في مكان لم يعش به، ولهذا السبب وضعنا اللافتة في منزله بالشيخ زايد، وهو المكان الذى توفى به.