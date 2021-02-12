شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تكشف صورًا نادرة تجمعها مع الفنان الراحل علي حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لطيفة عن مجموعة من الصور النادرة بصحبة المطرب الراحل على حميدة الذى رحل عن عالمنا أمس، وهو يلعب بالعود أثناء جلوسهما معًا، وكتبت في تعليقها على الصور: "الله يرحمك يا علولو يا غالي يا فنان كم كنت اعتز بصداقتك وبروحك الطيبه وببساطك.. إنا لله وانا اليه راجعون".



على حميدة ولطيفة

من ناحية أخرى، كان عادل نافع، ابن شقيقة المطرب والفنان الراحل على حميدة، قد كشف عن آخر ما طلبه خاله قبل وفاته بساعات قليلة، مشيرًا إلى أنه طلب منه ألا يبتعد عنه، داعيًا له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم والدته الصبر.



على حميدة فى صورة أخرى مع لطيفة

ونشر نافع، صورة له من الحجرة التى كان يقيم بها الفنان الراحل، صاحبها بتعليق: "دنيا فانية يا خالى، كنا منذ ساعات نتحدث هنا فى هذا المكان ويطلب منى ألا أبتعد عنه، وها أنا هنا فى انتظارك، لكن هذه المرة سوف يطول الانتظار"، وأضاف نافع: "كنت بقوله أنت الشخص الوحيد اللى تعبك راحة، رحمك الله يا طيب القلب، سأفتقدك كثيرًا، وأدعو الله أن يرزقنى ويرزق أمى الصبر".



صورة أخرى لعلى حميدة

ورحل الفنان على حميدة، عن عالمنا مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث فارق الحياة داخل مستشفى مطروح العام، بعدما نقل إليه صباح الأمس، عقب تدهور حالته الصحية، على أن يتم تشييع جثمانه بعد صلاة اليوم الجمعة، بمسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح مسقط رأسه.

عاش على حميدة حياة مليئة بالمعاناة، فذاق طعم النجاح الساحق وذلك عندما طرح شريط "لولاكى" فى الثمانينيات وحقق نجاحاً تاريخياً، حيث تم بيع أكثر من 6 ملايين نسخة فى جميع أنحاء العالم الشرقي، وبعدها اشترى شقة فى المكان الذى كان ينام فيه على الرصيف بقيمة 5 ملايين جنيه، ولكنه سرعان ما فقد كل شيء وعاد مرة أخرى للنوم على الرصيف، حسبما كشف فى لقائه مع تليفزيون السابع قبل شهرين.