شكرا لقرائتكم خبر عن قذاف الدم: على حميدة ترك بصمة وأول من أدخل موسيقى البادية لتهز مشاعر المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد قذاف الدم، أن المطرب الراحل على حميدة ترك بصمة في ميدان الفن وأغنياته حققت أكبر مبيعات، كما أنه أول من أدخل موسيقى البادية وهزت مشاعر المصريين، وقدم قذاف الدم، واجب العزاء في الراحل في رسالة على حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله.. رحم الله علي حميدة.. هذا البدوي القادم من الصحراء وترك بصمة في ميدان الفن".



احمد قذاف الدم على فيس بوك

وأضاف أحمد قذاف الدم، أن أغنية علي حميدة حققت في وقتها أكبر مبيعات في زمن لم يكن فيه هذه التقنية.. والسبب هو إدخال موسيقى البادية في أغنية "لولاكى".. هزت مشاعر الشعب المصرى.. وأكيد ما زال الكثير لا يعرف أنها تتغزل في مصر بكلمات سلسة تسللت إلى قلوب الملايين".



احمد قذاف الدم وعلى حميدة

وتابع: "عاد هذا البدوي ليتقوقع من جديد .. ولم تبدله الشهرة فعاش وسط أهله بسيطًا متواضعًا.. رغم أن الكثير من يغطي الشاشات من الفنانين من طلبته.. ويكنون له كل الاحترام والعرفان.. تلك هي سنة الحياة والموت حق"، موجهًا العزاء لأسرته: "أتوجه بخالص العزاء لأسرته ولمحافظة مطروح ولمصر التي تبقى رائدة بتنوع الفنون فيها ولأبوابها المشرعة لكل المبدعين العرب عبر التاريخ".

ورحل الفنان على حميدة عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث فارق الحياة داخل مستشفى مطروح العام، بعدما نقل إليه صباح الخميس عقب تدهور حالته الصحية، على أن يتم تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح مسقط رأسه.